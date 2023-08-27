«المصالحة الروسي»: التحالف بقيادة الولايات المتحدة ينتهك بروتوكولات منع الاصطدام 11 مرة خلال يوم

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، أن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، انتهك بروتوكولات منع الاصطدام 11 مرة خلال يوم السبت، كما تم تسجيل 17 خرقا في منطقة التنف خلال النهار من قبل أربع مقاتلات من طراز "إف-35" وطائرتين من طراز "إف-16"، وطائرتي تايفون، وثلاث طائرات مسيرة متعددة الأغراض من طراز MQ-1C.

وأشار كوليت - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إلى أنه في منطقة التنف، وعلى ارتفاع حوالي 7200 متر، اقتربت طائرة مسيرة متعددة الأغراض تابعة للتحالف من طراز" MQ-9" بشكل خطير من طائرة "سو-35" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا.

وأضاف "بمثل هذه التصرفات، يواصل "التحالف" خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري".

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.