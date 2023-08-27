كييف: روسيا تهاجم منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة والمسيرات الانتحارية

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إن القوات الروسية هاجمت منطقة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك، ثلاث مرات، خلال اليوم الماضي.

وأضاف رئيس الإدارة - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، السبت - أن القوات الروسية استهدفت مجتمع "مارهانيتس"، مشيرا إلى أنه استنادا إلى البيانات الأولية، هاجمت القوات الروسية باستخدام مسيرتين انتحاريتين، وفي المساء، أطلقت النار بالمدفعية الثقيلة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أنه - في 26 أغسطس الجاري - أصيبت سيدتان؛ جراء القصف الروسي على مدينة (خيرسون).