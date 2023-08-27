أسباب ظهور البقع الزرقاء في القدمين

ظهور البقع الزرقاء في القدمين من المشاكل المنتشرة لدى الكثير من الناس وأغلبها لا يعرف سببها ولكن قد يؤدي ظهروها للشعور بالقلق والخوف، ومن أكثر الأسباب شيوعًا للبقع الزرقاء في الرجلين هي الكدمات التي تحدث نتيجة التعرّض للسقوط، مما يؤدي إلى حدوث تمزق الأوعية الدموية، وتجمع الدم تحت الجلد فتظهر البقع الزرقاء.



-أسباب أخرى لظهور البقع:

نقص الفيتامينات في الجسم حيث يسبب نقص فيتامين "سي" مرض الإسقربوط، الذي يسبب حدوث نزيف وظهور البقع الزرقاء، وأيضًا، نقص فيتامين "ك" يؤثر على تخثر الدم، مما يجعله مسببًا لهذه البقع.

أمراض الكبد حيث تؤثر هذه الأمراض بشكل سلبي على قدرته على تكوين الخثرات الجلطات، لذا، يمكن أن تكون سببًا وراء ظهور البقع الزرقاء.

أمراض المناعة الذاتية قد يكون ظهور البقع الزرقاء في الرجلين، أحد أعراض أمراض المناعة الذاتية، أو نتيجة الآثار الجانبية لأدوية علاجية خاصة بهذه الأمراض.

قلة الصفائح الدموية وهذه الحالة تعتبرًا مسببًا للنزيف وظهور البقع الزرقاء.



-علاج البقع الزرقاء في القدمين:

إذا كان سبب ظهور البقع بسيطًا مثل السقوط فيمكن علاجها في المنزل، ولكن إذا كان سبب ظهورها غير واضح ومتكرر، فيجب إستشارة الطبيب لأن علاجها يحدد بحسب مسببها ويمكن أن تكون حالة طارئة.

كمادات الماء البارد قومي بوضعها على البقع تساعد على تقليل كمية الدم الواصلة للمنطقة ويقلل من حجم البقع.

ارفعي ساقيك أعلى من مستوى القلب حيث تساعد هذه الوضعية، على رجوع الدم إلى القلب وتقليل ظهور البقع الزرقاء.

خذي قسطًا من الراحة توقفي عن فعل نشاط لبعض الوقت وقومي بتدليك منطقة البقع الزرقاء.