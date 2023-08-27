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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«القومية للفنون» تخطف أنظار جمهور «صيف الإنتاج الثقافي».. صور

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، ومن المقرر أن تواصل الفرقة حفلاتها بالبرنامج اليوم الأحد وغدًا الإثنين ٢٧ و٢٨ أغسطس الجاري.

وتحت إشراف المخرج هاني النابلسي مدير الفرقة، تضمن برنامج حفل الفرقة فى الليلة العاشرة لصيف الإنتاج الثقافي استعراضات "الحجالة، والفتوات، والمانبوطى، والأغانى، والمجوز، والغوازى، والحصان، وأم الخلول، والتنورة"، التى جذبت أنظار الجمهور وحازت على إعجابه.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.

الفرقة القومية للفنون الشعبية صيف الانتاج الثقافي ساحة مركز الهناجر للفنون البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية