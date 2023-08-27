«أكبر منتجع صحي في العالم».. معلومات قد لا تعرفها عن البحر الميت

البحر الميت أحد البحار المعروفة على الكرة الأرضية بأهميته الكبرى للمنطقة التي يقع بها حيث يقع البحر الميت بين دولتي الأردن وفلسطين الشقيقتين، في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، والبحر الميت هو أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية على اليابسة، ويقع على عمق 417 م تحت سطح البحر، وعرض البحر الميت في أقصى حد إلى 17 كم، بينما يبلغ طوله حوالي 70 كم، وقد بلغت مساحته في عام 2010م حوالي 650 كم2 إذ تقلصت خلال الأربع عقود الماضية بما يزيد عن 35%، متوسط درجة الحرارة فيه 30.4 درجة مئوية.

والهواء في البحر الميت نقي وجاف ومتشبع بالأكسجين، ويشتهر البحر الميت بالطين الأسود وغني بالأملاح والمعادن، ويتغذى البحر الميت من مياه نهر الأردن الذي يصب فيه من جهة الشمال، ويتميز البحر الميت بشدة ملوحته، إذ تبلغ نسبة الأملاح فيه حوالي 34%، وهي ما تمثل تسعة أضعاف تركيز الأملاح في البحر المتوسط، وقد نتجت هذه الأملاح لأن البحيرة هي وجهة نهائية للمياه التي تصب فيه، حيث أنه لا يوجد أي مخرج لها بعده.

والبحر الميت يتمتع بطبيعة خلابة وغرابة تتجسد بعدم وجود كائنات حية فيه بسبب كثافة أملاحه، وتتسم مياه البحر الميت بخاصية الطفو مما يحمي الزوار من الغرق فيه، ومياه البحر الميت تحتوي على 21 ملحا معدنيا، مثل كلوريد المغنيسيوم، الصوديوم، والبوتاسيوم والبرومين...ويتفرد البحر الميت بـحوالي 12 نوعا من هذه الأملاح التي لا يمكن إيجادها في أي تجمع مائي آخر في العالم، مما جعل وجهة سياحية استشفائية.

وبالرغم من تسميته بالبحر الميت إلا أنه عبارة عن بحيرة، وسمي بذلك لشدة الملوحة فيه ولعدم وجود الكائنات الحية البحرية بالرغم من وجود بعض أنواع البكتيريا والفطريات الدقيقة فيه، وسمي البحر الميت بهذا الاسم، لانعدام الحياة فيه، فلا يمكن لأي من الأسماك والكائنات البحرية ونباتات البحر أن تعيش في مياه مالحة إلى هذا الحد، وأطلق على البحر الميت تاريخيّا عدة أسماء قديمة في العهد القديم مثل “بحر الملح” و“بحر العربة” و"البحر الشرقي" و"عمق السديم".

وفي عهد سيدنا عيسى عليه السلام عرف بـ"بحر الموت"، و"بحر سدوم" نسبة إلى منطقة سدوم المجاورة، وتتعدد مصادر الدخل المغذية للبحر الميت وهي "الأمطار، خط تقسيم وادي عربة، نهر الأردن، وهو المصدر الأساسي له، وادي زرقاء ماعين، عين جدي، نهر الموجب.