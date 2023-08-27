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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سكرتير مجلس الأمن الأوكراني يتحدث عن موجة تعبئة جديدة في البلاد

سكرتير مجلس الأمن
سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف
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أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا.

وعلق دانيلوف على تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العسكريين طلبوا منه زيادة التجنيد في الجيش، قائلا: "نعم الجيش يطالب، وعلى الأغلب سيكون هناك استدعاء إضافي، لكن هذا لا يعني أنه سيتجاوز الحدود التي اعتمدناها في 24 فبراير 2022".

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

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