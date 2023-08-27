أبطال منتخب مصر للسلاح يشاركون في دورة الاستراتيجية والأمن القومي

تواصل وزارة الشباب والرياضة دورها في نشر التثقيف السياسي والاجتماعي للأبطال الرياضيين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من خلال تنفيذ دورة الاستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية.

حيث شارك أبطال منتخب مصر للسلاح في فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي تحت شعار "الولاء والمواطنة" للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية، بحضور كلًا من اللاعبة لجين الفرماوى، واللاعبة سارة شومان.

ومن جانبه قدم الاتحاد المصرى للسلاح الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دورها الفعال فى نشر التثقيف السياسي والاجتماعي بين الشباب، بالإضافة إلى اهتمامها بتوعية الرياضيين بالاستراتيجية الوطنية والأمن القومي، من خلال ما يتم عرضه من القيم الاجتماعية التي تنبذ التطرف الفكري والتعصب والإرهاب.