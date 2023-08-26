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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرجوب: إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد للاستقرار بالمنطقة

جبريل الرجوب
جبريل الرجوب
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أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الفريق جبريل الرجوب، اليوم السبت، أن إيجاد حل لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله سفير دولة روسيا الاتحادية لدى فلسطين جوتشا بواتشيدزه؛ لبحث آخر المستجدات السياسية، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

استعرض الرجوب، الوضع السياسي الحالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية بحق الأرض والمقدسات، وتنكّرها لحقوق الفلسطينيين التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد بواتشيدزه موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية، ودعمها لحل الدولتين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة استمرار التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.

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