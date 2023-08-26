ضبط المتهم بإصابة طفل بطلق نارى خلال حفل زفاف بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن إصابة طفل بطلق نارى خلال حفل زفاف بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض طفل للإصابة بعيار نارى خلال حفل زفاف بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من إحدى المسشفيات بإستقبال (طفل "5 سنوات") مصاب برش خرطوش بالوجه والعين وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجد الطفل بشرفه منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته إبتهاجاً بحفل الزفاف فأحدث إصابه الطفل المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.