«أسوريو» يضع الرتوش الأخيرة لخطة إعداد الزمالك للموسم الجديد

وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة إعداد معسكر الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم، واستقر الكولومبي على بدء فترة الإعداد فى الأول من سبتمبر المقبل، فى القاهرة، والدخول فى معسكر مغلق بداية من يوم 4 من الشهر ذاته.

يأتي معسكر الزمالك فى القاهرة، فى ظل صعوبة إقامة معسكر خارجى فى الوقت الحالى، بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها النادى واستقالة مجلس الإدارة المنتخب، وتكليف لجنة ثلاثية لإدارة النادي لحين موعد لانتخابات القادم، وأبدى أوسوريو، رغبته فى خوض الزمالك لمباراتين وديتين، خلال المعسكر القادم، وتأتي المباراة الأولى أمام فريق السكة الحديد يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل.

وأبلغ أسوريو، مسئولي الجنة الثلاثية بعدم حاجته للثنائي حمدي علاء ومحمود شبانة، وتوصل الثنائى لاتفاق رسمي مع نادي سموحة، للانتقال إلى صفوف الفريق السكندري على سبيل الإعارة، وأشار أسوريو، إلى إعارة محمد خضري، وأحمد محمود، بالإضافة لإعارة الحارس الشاب محمد نديم فى حالة انتهاء أزمة القيد والتعاقد مع حارس مرمى.

وينتظر أوسوريو، حل أزمة إيقاف القيد، للاستغناء عن المهاجم البنينى سامسون أكينولا وعبد الله جمعة، الظهير الأيسر.

وأصبح محمود علاء ويوسف أوباما، العائدين حديثًا من الإعارة، جاهزين للمشاركة مع الفريق بداية من فترة الإعداد بعد التعافي من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا.

وتماثل جناح الفريق الأبيض مصطفى شلبى، للشفاء بعد إصابته بكسر فى وجه القدم، خلال مواجهة غزل المحلة نهاية دوري الموسم الماضي، فيما أبدى محمد عبد الشافى، استعداده للتراجع عن قرار الاعتزال والانتظام فى تدريبات الفريق بداية من فترة الإعداد بعد التعافي من إصابة الركبة التى أبعدته فترة طويلة عن صفوف الفريق ودفعته للتفكير فى قرار الاعتزال.

ويواصل محمود حمدي الونش، برنامجه التأهيلى بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى، وشهد اليومان الماضيان خوض الونش مران الركض بعد التأكد من التحامل على الركبة بشكل طبيعى، وانتهاء الفقرات الطبية من البرنامج التأهيلى.

ويستهل الزمالك، منافسات الموسم الجديد بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، فى دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج مصر، فيما يقام الإياب بالقاهرة يوم 29 أو 30 أكتوبر المقبل.

على صعيد آخر، حرصت اللجنة الثلاثية برئاسة اللواء حسن موسى، على طمئنت جماهير الزمالك والمدرب الكولمبى، وأكد مسئولو اللجنة عزمهم على وضع حلول سريعة للأزمات التى يمر بها النادى فى الوقت الحالى، ويأتى على رأسها مستحقات اللاعبين المتأخرة، وأزمة إيقاف القيد، وتلبية احتياجات أوسوريو فى الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المدير التنفيذي الجديد للزمالك، اقتراب حلول جميع المشاكل التى تواجه النادى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن اللجنة اقتربت من التوصل لاتفاق مع أحمد فتوح ومحمد صبحى، لتجديد تعاقدهما، وأغلقت ملف رحيل زيزو، بعد التوصل لاتفاق حول مستحقاته المتأخرة لدى النادى، ووعدت أوسوريو بحل أزمة إيقاف القيد وتلبية احتياجاته خلال الانتقالات الصيفية الجارية.