خبير اقتصادي: مجموعة بريكس تقوم على فلسفة تحقيق معدلات نمو كبيرة

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تكتل بريكس عبارة عن خمسة دول؛ البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، وقد تشكّل عام 2009م ثم أخذ في التطور لتتشكّل بعض المؤسسات من خلال هذا التجمع؛ منها بنك التنمية الجديد الذي يوازي البنك الدولي ويقدّم تمويلات منخفضة التكلفة في مجال البنية التحتية.

وأضاف وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، مساء اليوم السبت،أن هناك أيضًا ترتيبات الاحتياطي التي تعتبر أداة احتياط تساعد الدول المشتركة في التجمع على التغلب على الأزمات النقدية التي من الممكن أن تواجهها، وبالتالي يمكن أن نطلق عليها دور صندوق النقد الدولي.

وأوضح أنه نتيجة لأزمة الرهن العقاري التي واجهت الاقتصاد الرأسمالي القائم على الليبرالية الجديدة في 2007م-2008م، حيث أنها بدأت في عام 2009م تبحث عن مسار لكي يكون هناك نظام اقتصادي موازي، وعالم اقتصادي له قطبين.

وأشار إلى أن الواقع هو أن الاقتصاد العالمي حاليًا ربما يكون ليس قطبيًا فقط، فهو عالم جديد يتشكل متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن مجموعة بريكس تقوم على فلسفة تحقيق معدلات نمو كبيرة.