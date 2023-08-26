المستشار الألماني يعد بالتأني في قراراته بشأن إرسال الأسلحة إلى كييف

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه سيتم دراسة قرارات بلاده بشأن تسليم الأسلحة إلى كييف في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وردا على سؤال صحيفة "Passauer Neue Presse"، عما إذا كان يعتبر أنه من الخطأ تزويد أوكرانيا بأسلحة قادرة على الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو، أوضح المستشار الألماني إن مثل هذه القرارات ليست سهلة على أحد. ووفقا له، فإن كل الحلفاء يساعدون كييف بكل ما في وسعهم.

وأضاف: "أود أن أؤكد لجميع القراء أنني سأواصل النظر بعناية في كل قرار ولن أفعل أي شيء متسرع أبدا، بغض النظر عن المطالب المفروضة على ألمانيا".