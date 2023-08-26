مسئول روسي: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "صراع وجودي"

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا "صراع وجودي".

وقال ميدفيديف في مقابلة مع وكالة (تاس) اليوم السبت "بالنسبة لنا، هذا هو خيار الوجود، وهذه هي بالضبط الطريقة التي ينبغي أن يتم بها التعامل مع هذا الصراع.. هذه هي بالضبط الطريقة التي ترى بها قيادتنا الأمر".

وأضاف:"لطالما ذكرت القيادة الروسية أن الصراع الأوكراني هو صراع وجودي لبلدنا" مؤكدا أن الرئيس بوتين، يولي اهتماما وثيقا بالقوات المسلحة الروسية.

في المقابل.. صرح رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية الميجور جنرال كيريلو بودانوف، بأن جسر كيرتش لم يكن هو الهدف الأساسي خلال الهجوم الأخير على شبه جزيرة القرم.

وأوضح - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن وسيلة التدمير الأوكرانية انحرفت عن مسارها، عندما أطلق الروس أربعة صواريخ أرض جو، وذلك في تعليق منه على الضربات الأخيرة على جسر كيرتش.

وشدد بودانوف على أن استخدام روسيا لحواجز الاحتواء أو إغراق السفن بالقرب من جسر كيرتش، قد يؤدي إلى تعقيد عمل قوات الدفاع الأوكرانية ولكنه لن يوقفها.