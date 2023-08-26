رئيس "مايكروسوفت" يدعو إلى التزام الشفافية في تنظيم الذكاء الاصطناعي

دعا رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، إلى التزام الشفافية في تحديد أهداف ومبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي، مطالبا بوضع "مخطط تنظيمي" يتطلب وضع معايير على مستوى القطاع الخاص والمستويين الوطني والعالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سميث في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي للأعمال والمجتمعات: الفرص واللوائح" ضمن فعاليات قمة "بي 20" لعام 2023 في الهند، وهي قمة تنعقد في إطار مجموعة العشرين من أجل التواصل مع شركاء التجارة.

وقال سميث - في كلمته التي نقلها موقع "جادجتس 360" التقني - إن الناس يريدون أن يكونوا واثقين من أن هذه التكنولوجيا الجديدة، الذكاء الاصطناعي، ستظل تحت سيطرة الإنسان.

وأضاف سميث: "لقد شاهدوا الكثير من أفلام الخيال العلمي التي تحكي كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى اتجاه غير مرغوب. وبما أننا نصنع ما يبدو وكأنه جزء من الخيال العلمي، فإننا بحاجة إلى الشركات والجهات التنظيمية للتركيز على ذلك".

كما شدد سميث على الحاجة إلى إنشاء مخطط تنظيمي من قبل الحكومات والقطاعات الخاصة في جميع أنحاء العالم؛ مضيفا أن هذا يعني أن بعض هذه المبادئ سيتم تطبيقها على مستوى التطبيقات، وبعضها على مستوى السحابة الإلكترونية ومراكز البيانات.