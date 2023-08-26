سفير مصر في جنوب إفريقيا: الرئيس السيسي أكد اعتزازه بدول تجمع بريكس.. فيديو

قال أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن الرئيس السيسي أكد على اعتزازه بدول تجمع بريكس، موضحا أن قمة بريكس اتخذت قرارا بالتوسع وضم دول جديدة، ومن بينها مصر.

وأضاف أحمد الفضلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قمة بريكس انعقدت في ظل أزمة عالمية، هي الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن نسبة نمو الناتج لدول مجموعة بريكس ارتفع خلال السنوات الماضية من 10% إلى 30% عالميا.

وأوضح الفضلي، أن هناك نحو 20 دولة تقدمت بطلب للانضمام لتحالف بريكس، وتم الموافقة على قبول طلبات 6 دول من بينهم مصر، مؤكدًا أن بريكس قوة صاعدة كبيرة وتسعى لوجو نظام جديد مختلف عن الحالي.

وتابع: اختيار مصر و5 دول أخرى للانضمام للبريكس تم بعد مناقشات طويلة وشاقة بين القادة، ومصر تتمتع بساسة خارجية نشطة ولديها علاقات بكل دول العالم، كما انها طرف مؤثر في مجموعة بريكس.

وأشار الفضلي ، إلى أن مصر تسعى للحفاظ على مصالح أفريقيا في الـ بريكس، بجانب دورها العربي في المجموعة، كما أن مصر الدولة الوحيدة التي تجمع بين العضويتين العربية والأفريقية في مجموعة بريكس.