الدوري الفرنسي.. مبابي وديمبلي يقودان هجوم باريس سان جيرمان أمام لانس

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لانس، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2023-2024.

ويستضيف باريس سان جيرمان، اليوم السبت، نظيره لانس بملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود كيليان مبابي نجم الفريق، هجوم البي إس جي، رفقة عثمان ديمبلي، والإسباني ماركو أسينسيو، بعد التعاقد مع الثنائي الأخير في الميركاتو الصيفي الحالي من برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

ويغيب الثلاثي جونسالو راموس، لي كانج، ونونو مينديز عن مباراة الليلة؛ بسبب الإصابة، مع استمرار غياب الإيطالي ماركو فيراتي، الذي قد ينتقل إلى ناد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى باريس سان جيرمان في مواجهة لانس، لتحقيق أول فوز له في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام نظيره تولوز، إلى جانب تعادله أمام لوريان في افتتاح الموسم الحالي من مسابقة ليج 1.

ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين، فيما يأتي لانس في المركز الرابع عشر وفي رصيده نقطة وحيدة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لانس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي

خط الوسط: فيتينيا، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي

وافي لهجوم: ماركو أسينسيو، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي.