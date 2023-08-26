الدوري الإيطالي.. ثلاثي مرعب يقود هجوم ميلان أمام تورينو

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تورينو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

ويستضيف ميلان، اليوم السبت، تورينو بملعب سان سيرو، وينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود هجوم الروسونيري، الثلاثي المرعب هجوميًا، الفرنسي أوليفييه جيرو، البرتغالي رافائيل لياو، والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويتواجد النيجيري صامويل تشوكويزي، أبرز صفقات الميلان في الميركاتو الصيفي الحالي على مقاعد احتياط الفريق، ويغيب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن المباراة، للإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي.

تشكيل ميلان أمام تورينو

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: لوفتس تشيك - كرونيتش - ريندرز.

وفي الهجوم: بوليسيتش - جيرو - لياو.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط، فيما يأتي تورينو في المركز الثاني عشر وفي رصيده نقطة وحيدة.