مدير المستشفيات بالمنوفية يتفقد مستشفى شنتنا الحجر لمتابعة خطة التطوير

قام الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية ، بالمرور على مستشفى شنتنا الحجر ، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان ، بضرورة الإهتمام بخطة تطوير المستشفيات والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بتنفيذ خطة المديرية لتطوير المستشفيات ومتابعة العمل بها لخدمة المرضي . حيث تم المرور بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ.

تفقد سلامة، الأدوية والمستلزمات بكل من قسم العناية المركزة وقسم الكلى للتأكد من إتمام عملية التطوير للبدء في اجراءات التشغيل ، كما تفقد جميع الأقسام الإستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتم الوقوف علي جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضي بالإضافة لمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بصرف المضادات الحيوية ، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقاً للتعليمات ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأكد أن انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى هو لخدمة المرضي ومراعاة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين .