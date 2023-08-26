الزمالك يستعد لبطل جيبوتي بوديتين في معسكر الإعداد

قرر الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض مباراتين وديتين، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

يبدأ الزمالك فترة الإعداد في الأول من سبتمبر المقبل، في القاهرة، ويدخل معسكرًا مغلقًا بداية من يوم 4 من الشهر ذاته، ويخوض الفريق تدريباته على ملعب الكليه الحربية.

يأتي معسكر الزمالك في القاهرة، في ظل صعوبة إقامة معسكر خارجي في الوقت الحالي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي واستقالة مجلس الإدارة المنتخب.

ويستهل الزمالك، منافسات الموسم الجديد بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، يوم 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج مصر، فيما يقام الإياب بالقاهرة يوم 29 أو 30 أكتوبر المقبل.