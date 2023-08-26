برلماني يكشف أنشطة مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع .. فيديو

كشف عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم مناقشة اشتراطات البناء في دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب وعمل تعديلات تواكب المرحلة الحالية.



وقال درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إعادة النظر في الاشتراطات البنائية بما يلبي احتياجات المواطنين.



وأكد أن المحافظات والوحدات المحلية المرتبطة بالمحليات هي التي تعاني مشكلة في ملف البناء؛ لأن هناك مخالفات جسيمة في ارتفاع المنازل ووجود عدد كبير في العقارات الآيلة للسقوط.



واختتم درويش أن دور الانعقاد المقبل مختص بتعديل قانون الثروة العقارية وملف انهيار العقارات والتصالح والاشتراطات البنائية والأحوزة العمرانية.



