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السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. مصطفى حسن يطالب بعودة المعاش

صوت الناس
صوت الناس
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بظروف قاسية عانى مصطفى حسن المرض، وطفح به الكيل، ذلك لأنه لديه أسرة  كبيرة مكونة من سته أفراد.

وعن شكواه ارسل صوته ومشكلته إلى البوابة نيوز وفى ذلك تحدث قائلا : لقد مررت بظروف قاسية حيث عانيت من المرض وأخبرنى الطبيب بضرورة العلاج وذلك العلاج يتطلب منى الراحة وعلى ذلك طلب منى الطبيب ان اتوقف عن العمل ذلك لانى اصبحت عاجز عن الحركة بسبب مرضى .

يتابع قائلا: لقد عانيت المرض وأصبحت عاجز عن الحركة وعلى ذلك خرجت من وظيفتى وقد صرف لى معاش لبعض شهور.

وتابع: انقطع عنى المعاش ولدى أطفال واسرة انفق عليها ولدى ايجار متراكم مطلوب من أن ادفعه وعلى ذلك قد توجهت إلى وزراة التضامن للبت فى امرى علما بانى ارفقت طلبى بكل ما يوفى حالتى.

فرفقا باسرتى وعلى ذلك أطالب بعودة المعاش 

للتواصل 01003579592

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