«جو ماى كود» تتوسع فى السوق المصرية.. وتقدم خدماتها لإعداد الشباب لسوق العمل

أعلنت شركة "جو ماى كود" Go my code - الشركة العالمية الرائدة فى مجال التدريب والابتكار- عن توسعها فى السوق المصرية بهدف تعزيز عملية التعلم وتوفير فرص التدريب للشباب، وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات الضرورية لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

تأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية الشركة لخلق بيئة تعليمية تعزز من تنمية القوى العاملة المستقبلية، ودعم رؤية مصر 2030.

تقدم "جو ماى كود" مراكز تدريب متخصصة توفر محتوى ومناهج قيمة، وتسعى بشكل خاص لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، من خلال تقديم نموذج تعليم مدمج مبتكر، يجمع بين التدريب المباشر من قبل المدربين المحترفين والتعلم النشط والذاتى، مما يمكن الشباب من تطوير مهاراتهم فى مجموعة متنوعة من المجالات بما فى ذلك تطوير الويب والتسويق الرقمى، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى.

قال أحمد عراقي المدير العام لشركة "جو ماى كود مصر": "نؤمن أن التدريب المستمر والاحترافى وسيلة فعالة فى سوق العمل، وأنه كلمة السر لتطوير المهارات وتحسين الأداء، ونحن نسعى جاهدين لتقديم برامج تدريبية تلبى احتياجات الشباب فى جميع المجالات، لأننا نؤمن بأن التعليم والتدريب يمكن أن يكونا الدافع الأساسى للتطور والنجاح، لذلك نحرص دائما على تقديم تدريبات مبتكرة وفعالة تساهم فى بناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، كما نعمل على توسيع نطاق تأثيرنا من خلال توفير فرص تعلم مستدامة وملهمة، ونركز على أن تكون مركزا رائدا فى مجال الابتكار والإبداع فى جميع المجالات التكنولوجية."

أضاف "عراقى" أن "جو ماى كود" تسعى للتوسع فى السوق المصرية، لما يتمتع به من فرص واعدة، للنمو، لافتا إلى أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها لاستيعاب عدد أكبر من الشباب، ولفت إلى أن "جو ماى كود" تتطلع للتوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك زيادة عدد فروعها فى القاهرة الكبرى، إذ أنه تم افتتاح أربعة مراكز للشركة فى التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر والدقى ومصر الجديدة. ومن المقرر قريبا افتتاح مراكز جديدة فى مناطق أخرى.

تمتلك "جو ماى كود" رؤية طموحة للتوسع والنمو، حيث أعلنت مؤخرا عن إغلاق جولة تمويل سلسلة A بقيمة 8 ملايين دولار. قادت هذه الجولة شركة "أفريكا إنفست" من خلال "صندوق كاثاى أفريك إنفست للابتكار" (CAIF) وشركة "بروباركو".

وتتواجد الشركة حاليا فى 8 دول أفريقية، وتهدف إلى تعزيز وجودها فى 12 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول نهاية عام 2024، بما فى ذلك دول مثل جنوب أفريقيا وكينيا وغانا والمملكة العربية السعودية.

وتواصل الشركة تقديم تدريبات متميزة ومبتكرة للشباب، بهدف دعم تحقيق أهدافهم المهنية والشخصية فى مجتمع متطور باستمرار. هذا التمويل سيساعد الشركة فى تحقيق رؤيتها وتعميق تأثيرها فى المنطقة وزيادة الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة للشباب.