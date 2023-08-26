لفتة إنسانية من رونالدو تجاه مشجعة كفيفة.. فيديو

قدم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، لفتة إنسانية رائعة تجاه طفلة كفيفة مشجعة للعالمي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر من خلاله رونالدو مع المشجعة الكفيفة، عقب مباراة النصر والفتح، التي أقيمت أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) للموسم الجاري 2023-2024.

سجل رونالدو، 3 أهداف (هاتريك) في فوز العالمي على الفتح بخماسية نظيفة، وأحرز السنغالي ساديو ماني هدفين، ليقود الثنائي، النصر لحصد أول 3 نقاط في الدوري السعودي بالموسم الجديد، حيث خسر رفاق صاروخ ماديرا في مباراتين أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ومن التعاون بثنائية دون رد.

حرص كريستيانو رونالدو، على إهداء المشجعة الكفيفة كرة الهاتريك التي احتفظ بها بعد اللقاء، ووقع عليها للطفلة الصغيرة، كما التقط معها صورًا تذكارية.

وأعربت المشجعة النصراوية عن سعادتها، لحصولها على كرة الهاتريك الخاصة بالنجم البرتغالي، كما عبرت عن إعجابها وحبها الشديد لقائد النصر، ليرد عليها قائلًا: «أعطيتني الحظ اليوم».

ونالت لقطة كريستيانو رونالدو مع المشجعة الكفيفة، إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث لم تكن متوقعة من رونالدو، الذي قدم لمحة إنسانية في الملاعب السعودية.