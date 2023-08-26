سموحة يفوز على فاركو 3-1 وديا استعدادًا للموسم الجديد

فاز فريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي، على نظيره فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف في التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت ،على ملعب النادي السكندري ،في إطار استعدادات الموسم الجديد.

سجل سموحة الهدف الأول عن طريق لاعبه محمد عصام عقب ١٥ دقيقة، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الثانى لسموحة فى الدقيقة ٢٥ ،لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين مقابل لا شيء.

مع بداية الشوط الثانى ، أجرى كل فريق عدد من التغيرات

ونجح سموحة فى خطف الهدف الثالث عن طريق شريف رضا،

ونجح بانجور فى احرز هدف فاركو الوحيد.

تعد ودية فاركو اليوم هي الرابعة على التوالي ،ونجح سموحة في الفوز أمام سبورتنج بهدفين ،و الانتاج الحربى بخماسيه نظيفة، والبنك الأهلى بهدفين،في إطار استعدادات الموسم الجديد .