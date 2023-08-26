كلينيدو للتكنولوجيا الطبية: هدفنا النهوض بالقطاع الطبى فى مصر

نجحت شركة "كلينيدو" الناشئة فى قطاع التكنولوجيا الطبية، فى الفوز فى نصف النهائيات والصعود الى النهائيات بالموسم الثانى من برنامج "الفرصة" لدعم الشركات الناشئة وخلال تنافسات النصف نهائى للبرنامج حققت كليندو الفوز على 3 شركات وحصدت جائزة بقيمة 250 ألف جنيه، كما تم اختيارها من ضمن أفضل 30 شركة ناشئة فى مصر بعد حصول مشروعها المقدم فى البرنامج على أعلى نسبة تصويت من لجنة التحكيم.

قال مينا شوقى، الرئيس التنفيذى لشركة "كلينيدو"، إن "كلينيدو" هى شركة ناشئة مختصة بتقديم حلول تكنولوجية للقطاع الطبى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى أن تكون رفيق الرعاية الصحية للمرضى عن طريق حل المشاكل التى تواجههم خلال رحلتهم الصحية، حيث تستخدم كلينيدو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لمساعدة المريض فى الوصول لأنسب تخصص وأنسب دكتور بناء على أعراضه المرضية، كما تهتم بالجانب التوعوى للمريض عن طريق متابعته بمواضيع ومقالات طبية مناسبة لحالته، وكل هذا يستطيع أن يحصل عليه المريض باستخدام صوته فقط لتكون تجربة الرعاية الصحية متميزة ومناسبة لكل مريض.

يذكر أن شركة "كليندو" شركة مصرية أسست فى أسيوط بواسطة «وائل سليمان - مينا شوقى - هيثم عصام» عام 2020 مع بداية تفاقم أزمة "كوفيد 19" وعلي الرغم من ذلك نجحت فى الحصول على تمويل كبير مكنهم من الوصول إلى أكثر من 9000 فرد من مقدمى الرعاية الصحية فى مصر منذ إنشائها، وخدمت الشركة أكثر من 350 ألف مريض خلال 3 سنوات فقط من إنشائها.