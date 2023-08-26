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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف الأقرب لاستعادة باخموت

حرب روسيا
حرب روسيا
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كشف الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال أبوالرب خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى الإسراع بتسليم طائرات "إف 16".

وأضاف أن هناك توقفًا للتقدم الروسي، وأن أوكرانيا هي الأقرب لاستعادة مدينة باخموت، موضحًا أن أوكرانيا متجهة نحو الهجوم المضاد الذى يستعيد فقط الأراضى المحتلة ضمن ما هو معترف به فى التشريعات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن رهان أوكرانيا كان على صد الهجمات التى كانت على العاصمة كييف ثم الضغط على القوات الروسية لدفعها على التراجع وقد تراجعت.

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