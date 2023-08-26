غياب بيدري وأراوخو.. قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فياريال، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يحل برشلونة، غدًا الأحد، ضيفًا على نظيره فياريال بملعب لا سيراميكا، إذ ينطلق اللقاء في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة البلوجرانا للمباراة، غياب لاعب خط الوسط بيدري جونزاليس، بالإضافة إلى عدم تواجد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: كريستنسن، سيرجي روبرتو، جول كوندي، باو كوبارسي، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، مارك كاسدو، فيرمين لوبيز مارين.

وفي الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، عبد الصمد الزلزولي، لامين يامال.

يحتل برشلونة، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، بعد تعادله أمام خيتافي ثم فوزه على قادش، بينما يأتي فياريال في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط بعدما خسر أمام ريال بيتيس وفاز على ريال مايوركا.