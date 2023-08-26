رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي تؤكد أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس

قالت الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي إن انضمام مصر كعضو بتجمع البريكس هام جدًا وخطوة نحو التعاون الإفريقي مع دول البريكس، بحيث يتم جذب استثمارات دول البريكس إلى مصر ويتم التصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية عبر حوافز للاستثمار في القارة الإفريقية، وأن تكون هناك حوافز للاستثمار وبيئة داعمة لجذب الاستثمارات من دول البريكس وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والمنتج الإفريقي لدول البريكس ودول القارة الإفريقية.

وذكرت أن هناك فرصا عديدة وسبلا للتعاون بين دول البريكس، حيث تمثل 3.7 مليار نسمة، و43% من عدد سكان العالم وتمثل القارة الإفريقية 1.3 مليار نسمة، بما يعادل 27% من سكان العالم.

وأضافت أن تجمع البريكس مع القارة الإفريقية يمثل 60% من سكان العالم، والتي تعتبر كتلة اقتصادية ضخمة وأن فرص الاستثمار في القارة الإفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية تتيح سوقا واعدة وكبيرة.

وذكرت أن هناك فرصا كثيرة للتعاون بين القطاع الخاص في دول البريكس والقطاع الخاص في الدول الإفريقية تحت مظلة مجلس الأعمال الإفريقي، مؤكدة أن هذا التعاون لا بد أن يكون في إطار الاستثمار في القارة الإفريقية لتحقيق القيمة المضافة للمنتج الإفريقي وخلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة في دول البريكس ونقل التكنولوجيا إلى الدول الإفريقية بما يضمن التنمية المستدامة في القارة ويضمن دعم الصناعة.

وأضافت أنه تحت مظلة مجلس الأعمال الإفريقي توجد 20 لجنة متخصصة في جميع القطاعات؛ مثل لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والصحة والصناعات الدوائية، والبنية التحتية والتعدين وتنمية الموارد الطبيعية، والسياحة والنقل، وصناعة الأزياء والملابس الجاهزة، والخدمات المالية ورواد الأعمال والشباب والمرأة والاقتصاد الأخضر وتنمية الثروة الحيوانية والطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي ولجان أخرى متخصصة، والتي يمكن أن يكون هناك تعاونا مثمرا بينها وبين مجلس أعمال البريكس والقطاع الخاص في دوله.

وكانت عصفور قد شاركت بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مجلس أعمال البريكس، حيث ركزت على دور مجلس الأعمال الإفريقي في دعم القطاع الخاص في القارة الإفريقية، والذي أنشئ في إطار قرار القمة الإفريقية بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وزيادة التجارة البينية بين دول القارة، ليكون صوت القطاع الخاص الإفريقي.

وأكدت أن الرؤية التأسيسية لمجلس الأعمال الإفريقي هي أن تكون إفريقيا بلا حدود ذات ابتكار، وتنافسية عالية للتجارة والاستثمار والصناعة.