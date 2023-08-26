شراكه بين علام القابضة وسيسكو لتوفير حلول الشبكات الذكية ودعم التحول الرقمي

كشفت شركة سيسكو العالمية مجموعه حسن علام القابضة عن أحد نماذج نجاحات حلولها التكنولوجية الذكية بمجال صناعة الإنشاءات ، خاصة أن مجموعة حسن علام تعد أحد أبرز شركاء شركة سيسكو الاستراتيجيين بمنطقة الشرق الأوسط ، وساهمت تلك الشراكه المتميزة في إبراز قدرة ونجاح حلول شركة سيسكو التكنولوجية المتطورة للأعمال في دفع جهود مجموعة حسن علام قُدُما خلال رحلتها للتحول الرقمي الناجحة التي خاضتها المجموعة خلال السنوات الاخيره و التي ما زالت مستمرة حتى اليوم و ذلك عن طريق توفير الحلول الآمنة ذات الكفاءة الفائقة و القدرة العالية الصديقة للمستخدمين والتي مكنتهم من إدارة أعمالهم و مهامهم اليومية بكفاءة وأمان وفاعلية و يُسر.

من جانبه أكد المهندس على كريم مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركه حسن علام القابضة أن بروتوكول التعاون مع شركه سيسكو العالمية يتوج عدة سنوات من التاريخ الحافل بالنجاحات ويكلل الشراكة الاستراتيجية بين كل من شركة سيسكو العملاق العالمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتأمين الشبكات والبيانات ومجموعة حسن علام القابضة إحدى أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتخصص المجموعة في مجالات الهندسة، المقاولات والبناء، الاستثمار، والتطوير.

وأضاف كذلك شركة حسن علام نجحت بالاستثمار في إنشاء و تطوير مركز البيانات الرئيسي للمجموعة مستعينة في ذلك بحلول الشبكات الذكية والأكثر تطورا عالميا من شركة سيسكو، مما ساهم في تحسين معدلات الأداء لأعمال المجموعة بوضوح، ومما كان له أكبر الأثر كذلك في عبور المجموعة بأمان خلال أزمة جائحة كورونا وما تلتها من تحديات واضطرابات.



من جانبه قال المهندس محمد الخضري مدير مبيعات بشركه سيسكو أن الشراكة الاستراتيجية بين حسن علام وسيسكو تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشبكات و تُمكِّن هذه الشراكة حسن علام من الوصول إلى منصة حلول سيسكو المتنوعة والثرية، مما يساعدها في تعزيز قدرتها على دعم احتياجات عملائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية.

تعتبر حلول سيسكو للأمن السيبراني من الأدوات الرائدة عالميًا في مجال الحماية الرقمية ومكافحة التهديدات السيبرانية. بفضل هذه الشراكة، تمتلك حسن علام القدرة على توفير غطاء أمني محترف ومتطور يحمي أعمالها ويحافظ على بيانات عملائها من التهديدات الإلكترونية المتنوعة والمتطورة.



كما تتميز سيسكو باستراتيجية تدريب شاملة ومتطورة، لتدريب الكوادر البشرية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصه تستهدف مختلف مستويات المهارات المعرفه الفنية، مثل شبكات الحاسوب والأمان السيبراني وحوسبة السحاب وتقوم هذه الدورات المعرفيه الاساسيه للموظفين لتنفيذ ودعم الحلول الحديثة المقدمة من سيسكو.

كما تنظم حسن علام ورش العمل والتدريب العملي الذي يتيح للموظفين فرصة تطبيق المعرفة النظرية على سيناريوهات عملية وحالات اختبار واقعية،حيث يساعد هذا النهج في تعزيز التفاعل والتعلم الفعال.



وأشار المهندس مصطفى كامل العضو المنتدب لشركه GTS مصر إلى أن حسن علام وسيسكو تعاونت على نطاق واسع في مجموعة من المشاريع الناجحة التي تشمل أعمالًا في الشبكات، والحوسبة السحابية، وأمن المعلومات، حيث توضح قصص النجاح التي تم تحقيقها معًا مثالا بارزا على توثيق قوة وقيمة هذه الشراكة وتأثيرها الإيجابي على مجال الأعمال.



كما تسهم حلول سيسكو للشبكات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير العمليات الداخلية لشركة حسن علام وتحسين كفاءتها بشكل عام. حيثاستخدام هذه الحلول مكنت المجموعه من تحقيق توفير ملموس للوقت والجهد بشكل كبير، مع تحسين معدلات رضاء العملاء وتطوير أعلى معدلات الاداء المتميز لاعمال المجموعة.





لذلك تمثل شراكة حسن علام وسيسكو محفزًا رئيسيًا لحلول التحول الرقمي التي تساهم في تحسين فاعلية العمليات وتطوير الابتكارات التقنية. حيث تحقق الشركتين معًا قيمة مضافة كبيرة للعملاء من خلال تقديم تجارب رقمية متميزة وتحسين التنافسية في السوق المحلية والإقليمية.

كما تعتزم حسن علام تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتأهيل كوادرها البشرية على العمل من خلال حلول وبرامج سيسكو الثرية والمتنوعة.حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز معرفة ومهارات الموظفين، وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة المقدمة من سيسكو لتحقيق أقصى قدر من الحماية والتطوير في أدائهم اعمالهم اليومية.