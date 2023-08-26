أكرم حسني وأبطال "العميل صفر" يستعدون للعرض الخاص للفيلم بالسعودية

يستعد أبطال فيلم "العميل صفر" للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في بوليفارد الرياض، حيث يشارك الأبطال الجمهور في مشاهدة الفيلم مع حضور عدد من الفنانين ومشاهير الخليج.

ونشر أكرم حسني صورة تجمعه بالفنانين مصطفى غريب وبيومي فؤاد اللذان يشاركانه بطولة العمل، معلقاً عليها "بيومي وحشنا قولنا نروح الرياض نشوفه وبالمره نتفرج عالفيلم، العميل صفر في المملكة العربية السعودية".

يعتبر العرض الخاص الذي يقام للفيلم في السعودية هو العرض الثالث للفيلم، حيث أقيم العرض الخاص الأول في مول مصر في القاهرة، وأقيم العرض الثاني في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تدور قصة العميل صفر حول الشاب "صفر" الذي تم تسميته بهذا الإسم بشكل خاطئ، مما ولد لديه إيمان بأنه سيصبح عميل سري هام، وبعدما إلتحق بوظيفة حارس أمن في أحد شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه وقرر العمل لحسابه الخاص وكون فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهم لمصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله، وإخراج كريم العدل.