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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون يطالب إدارة سموحة بسداد مليوني جنيه نسبة رعاية كناريا

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي
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خاطب مسؤولو نادي المقاولون العرب بشكل رسمي إدارة  نادي سموحة للحصول على  نسبة إعادة بيع اللاعب كناريا.

وقرر نادي المقاولون العرب، مخاطبة سموحة وديا للمطالبة بحق رعاية لاعبه السابق محمد كناريا بعد انضمامه من سموحة إلى سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي في إطار العلاقات الودية التي تجمع نادي المقاولون مع نظيره سموحة بقيادة محمد فرج عامر.

تبلغ مستحقات نادي المقاولون لدي سموحة في نسبة إعادة بيع اللاعب محمد متولي كناريا من الفريق السكندري لسيراميكا كليوباترا 2 مليون جنيه.

من جانب آ خر جدد نادي المقاولون  اتصالاته بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب عمار حمدي علي سبيل الإعارة على الميركاتو الصيفي الجاري.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي  في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.

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