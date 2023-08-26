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السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 428 شاحنة و107 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 186 شاحنة و94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 242 شاحنة  و13 سيارة. 
استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و91 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة ، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة project وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة الى اليمن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1439 راكب بموانيها.

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري