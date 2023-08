إطلاق سلسلة realme 11 Pro بكاميرا بدقة 200 ميجا بكسل

أطلقت شركة ريلمى، هاتفها الجديد realme 11 Pro فى مصر، تأتي تماشيا مع رؤية الأناقة المتجددة والابتكار المستمر، من خلال تصميم فريد يحمل بصمة مصمم سابق فى "غوتشى"، ماتيو مينوتو.

يعزز هاتف "ريلمى 11 Pro" من تفرده بالجمع بين الفخامة والتفرد بتصميم جلدى فاخر مصنوع من الجلد النباتى "Lychee"، والذى يمنحه لمسة فاخرة ومريحة بالإضافة إلى قوة تحمل فائقة.

يتميز التصميم الثلاثى الأبعاد بأناقته وتفرده، بينما يعزز النسيج المنسوج التجربة البصرية بمزيد من الجاذبية والأناقة. يأتى الهاتف بثلاثة ألوان ساحرة: Sunrise Beige و Oasis Green و Astral Black.

تأتى شاشة هاتفى "ريلمى 11 Pro 5G" و"ريلمى 11 Pro Plus" بتصميم منحنى يأسر الأبصار. تقدم شاشات AMOLED المنحنية مقاس 6.7 بوصة دقة FHD+ بدقة 2400 × 1080 بكسل. يتميز معدل التحديث العالى 120 هرتز ومعدل أخذ العينات 360 هرتز بتقديم تجربة بصرية سلسة واستجابة لمس مذهلة. تعزز شرائح MediaTek Dimensity 7050 5G الأداء بشكل استثنائى، مما يضمن تجربة سلسة ومتفوقة. تمتاز هذه الهواتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم شحنا سريعا يصل إلى 100 واط. تقدم الشاشات ألوانا زاهية وسطوعا ممتازا، مما يعزز من جودة المشاهدة ويجعل تجربة المحتوى أكثر إثارة.

هذه السلسلة تفتح آفاقا جديدة فى عالم التصوير بالهواتف. يأتى هاتف "ريلمى 11 Pro Plus" بمستشعر تكبير فائق دقته 200 ميجابكسل، مما يمنحك تجربة تصوير لا مثيل لها. يمكنك التقاط صور بتقنية التكبير/التصغير بدون فقدان التفاصيل بنسبة 4 مرات، كما يدعم وضع السحب التلقائى لتصوير سهل ودقيق، وتقنية "SuperOIS" تعزز من جودة التصوير فى الإضاءة المنخفضة والحركة، بينما تضيف أوضاع التصوير مثل "Super NightScape" و"وضع القمر" طابعا استثنائيا للتصوير الليلى والإبداعى.

بفضل مزيج من الأداء القوى والأناقة المتميزة، تمثل سلسلة "ريلمى 11 Pro" خيارا لا مثيل له فى فئة الهواتف الذكية المتوسطة. تجمع بين التصميم الجذاب والأداء الفائق لتلبية احتياجات محبى التكنولوجيا والأناقة. ابتداء من 1 أغسطس 2023، يمكنكم الحصول على هذه التجربة المميزة من خلال زيارة المتاجر المعتمدة لشركة "ريلمى" فى المملكة العربية السعودية.

قالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة realme: “تحتفل شركة realme بالذكرى الخامسة المهمة لتأسيسها من خلال الإطلاق المرتقب لسلسلة realme 11 Pro [Leap Up Product]. تم إعداد هذا الإصدار الاستثنائى لإحداث ثورة فى هذا القطاع من خلال تقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها. ومن خلال استراتيجيتنا الرائدة "No leap no Launch"، تستهل شركة realme حقبة جديدة، حيث تأخذ سلسلة 11 Pro قفزة هائلة إلى الأمام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المتميزة".

وشددت يحيى على أهمية مصر باعتبارها السوق الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: "كانت مصر دائما فى قلب عملياتنا الإقليمية". وسلطت الضوء بفخر على إنجازات العلامة التجارية، قائلة: "فى عام 2020، حصلنا على مكانة رائعة فى السوق المصرية، حيث وصلنا إلى المراكز الأربعة الأولى المرموقة. وفى عامين فقط، صعدنا إلى المراكز الثلاثة الأولى، والآن، تقدم realme بكل فخر “سلسلة Pro 11 إلى مصر، تشمل جميع الميزات المتطورة. علاوة على ذلك، قطعنا أيضا خطوات مثيرة للإعجاب، وحصلنا على المركز الثانى فى الجزائر، والتصنيف فى المراكز الأربعة الأولى فى المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق”.