ads
السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: النيجر تحولت لساحة صراع بين أمريكا وأوروبا للسيطرة على مواردها

النيجر
النيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أحمد عبدالله، باحث في شئون إفريقيا، إن النيجر تحولت لساحة صراع بين أمريكا وأوروبا للسيطرة على مواردها.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد كسب المشهد الدائر في النيجر وأن يخسر الأوروبيون من أجل فرض السيطرة على المنطقة الإفريقية.

وأشار إلى أن قرار النيجر بمغادرة السفير الفرنسي كان متوقعًا لكنه تأخر، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري في النيجر يرى ضرورة مغادرة كل سفراء الدول التي تريد أن تدخل عسكريًا في النيجر.

وتابع: "موافقة الحكومة الفرنسية على مغادرة سفيرها من النيجر فرنسا تراه نوعًا من الهزيمة لذلك وجود هذا السفير يعكس أن الحكومة الفرنسية قادرة على إعادة رئيس النيجر المخلوع".

أفريقيا الأوروبيون الحكومة الفرنسية السفير الفرنسي المجلس العسكري في النيجر