صور.. مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء

بدأت مساء اليوم السبت أول أعمال لجنة المقابلات الشخصية بتعليم جنوب سيناء لاختيار عدد من القيادات لوظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة وموجه إعدادي وثانوي وذلك لطلبات التجديد بمقر ديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء برئاسة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية عضوا، والدكتور إيهاب إبراهيم الحو عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة السويس عضوا، وعضو بمديرية التنظيم والإدارة عضوا، وعصام رجب نقيب المعلمين عضوا، و مصطفى كمال زرد مدير رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمديرية عضوا ، وأحمد طلعت مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية عضوا، وفاطمة النجار مديرة التوجيه المالي والإداري بالمديرية عضوا، وعلي عبد العظيم مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد موسى دياب مدير إدارة التعاقدات بالمديرية وحضور سيدة ابراهيم محمد الفاوي مديرة تنسيق الوظائف الإشرافية و أشرف توفيق مدير التنسيق الإعدادي والثانوي.

شهدت أولى الجلسات مقابلات المرشحين لوظيفة موجه عام ومدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة وموجه إعدادي وثانوي بإجمالي تجديد لـ ( ٦ ) مدير إدارة و( ٣) وكيل إدارة و (٤ ) موجه أول مادة أو نشاط ،ثم جلسات موجهي المرحلة الإعدادية والثانوية ومدير ووكيل مدرسة ثانوي ثم مدير ووكيل مدرسة إعدادي بإجمالي (٢٠ ) موجه بالمرحلة الإعدادية و (١٠ ) بالمرحلة الثانوية و(٣) مدير ثانوي عام و (٥) وكيل ثانوي عام و (١٣) مدير مدرسة مرحلة إعدادية و (٢٨) وكيل إعدادي

جدير بالذكر أن تعليم جنوب سيناء كان قد أعلن عن المسابقة العامة رقم 1 لسنة 2022 بوظائف إشرافية شاغرة للعاملين بالتعليم في نطاق المحافظة لكل من مدير إدارة تعليمية (بمدينة سانت كاترين) وكيل إدارة تعليمية ( بمدينة سانت كاترين – ومدينة نويبع ) موجه، وموجه أول مادة أو نشاط و مدير مدرسة ووكيل مدرسة رسمية ورسمية للغات ووكيل ومدير مدرسة تعليم فني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 / 7 /2022 وحتى الخميس الموافق 4 / 8 /2022 م

وأعلن أن موعد المقابلات تبدأ اليوم السبت الموافق 26 أغسطس لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة وموجه إعدادي وثانوي وذلك لطلبات التجديد بتمام الساعة الواحدة ظهرا

وغدا الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 تبدأ مقابلات مدير ووكيل مدرسة ابتدائي وتعليم فني وموجه ابتدائي وتعليم فني وموجه نشاط لطلبات (التجديد) بتمام الساعة الواحدة ظهرا

وبعد غد الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023 تبدأ مقابلات مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام وأول ومدير ووكيل مدرسة(ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني) وموجه مادة ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني وموجه نشاط وذلك لطلبات (التقديم) بتمام الساعة الواحدة ظهرا

أما يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 فتبدأ مقابلات مدير ووكيل مدرسة رسمي لغات (تقديم وتجديد) وذلك بتمام الساعة الواحدة ظهرا.

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