الدوري الفرنسي.. 20 لاعبًا في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لانس

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة لانس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024.

ويستضيف باريس سان جيرمان، نظيره لانس بملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البي إس جي المكونة من 20 لاعبًا، استمرار تواجد كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي، بعد تهدئة الأمور بينه وبين إدارة النادي حول مستقبله في ملعب بارك دي فرانس.

ويغيب الثلاثي جونسالو راموس، لي كانج، ونونو مينديز عن مباراة الليلة، بسبب الإصابة، مع استمرار غياب الإيطالي ماركو فيراتي، الذي قد ينتقل إلى ناد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قائمة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس – جيانلويجي دوناروما – أرناو تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – دانيلو بيريرا – لايفين كورزاوا – ميلان سكرينيار.

خط الوسط: مانويل أوجارتي – فابيان رويز – فيتينا – شير ندور – كارلوس سولير – وارين زائير إيمري – إسماعيل الغربي.

وفي الهجوم: كيليان مبابي – عثمان ديمبلي – ماركو أسينسيو – هوجو إيكتيكي.

يحتل باريس سان جيرمان، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام نظيره تولوز، إلى جانب تعادله أمام لوريان في افتتاح الموسم الحالي من مسابقة ليج 1، فيما يأتي لانس في المركز الرابع عشر وفي رصيده نقطة وحيدة.