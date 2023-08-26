قافلة جامعة الزقازيق تفحص 1105 حالات بقرية منشأة صهبرة بالشرقية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منشأة صهبرة مركز ديرب نجم بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي ١١٠٥ حالات من أهالي القرية في العديد من التخصصات الطبية وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"

انطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة و د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحه ومديرية الطب البيطري بالشرقية .

رافق القافلة أساتذه وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تم الكشف علي ٩٥٥ حالة في ١٤ تخصصًا طبيًا وهي ( الباطنة ، المتوطنة ، العظام ، الروماتيزم ، قلب ، الصدر ، المسالك ، الجراحة ، الأطفال ، الرمد ، الأنف والأذن ، طب الأسرة ، المخ والأعصاب ، الجلدية ) ، بالإضافة إلي ١٥٠ حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها ، وذلك تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية ود.أماني حامد جاد وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة بوصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلي أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية بتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلي أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قدم أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن أمراض السكر والضغط ووسائل تنظيم الأسرة وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة ، ووفرت مديرية الصحة سيارة تنظيم الأسرة ، وقام الأطباء المرافقين بالكشف علي الحالات وتقديم وسائل تنظيم الأسره مجانًا ، كما وفرت مديرية الصحة أيضا فريق من الأطباء والممرضين أجروا تحليل السكر والإعتلال الكلوي للمترددين علي القافلة والمحولين من الأطباء في العيادات .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بفحص ورش الحيوانات وتجريعها للوقاية من الأمراض ، مشيرة إلى قيام كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ندوة عن تصنيع اللحوم وكيفية صناعة اللانشون في المنازل ، وذلك تحت رعاية د٠خالد محروس عميد الكلية ود.جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل عن طريقة عمل الصابون السائل في المنازل ومعطرات الجو والبرفان وذلك تحت رعاية د.جمال عنان عميد الكلية ود. أيمن أبو الفتوح وكيل الكلية ، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بورشة عمل عن طريقة عمل المفروشات المطرزة ، وذلك تحت رعاية د. هاني حلمي عميد الكلية ود.أحمد بديع وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه نظم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.