جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة MOSAIC

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، فعاليات حفل نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وتسلم الدكتور منصور حسن درع المركز الأول بعد حصول الجامعة على مستوى إقليم شمال الصعيد، معبراً عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول، وأن المركز الأول جاء نتيجة حرص الجامعة على دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتحفيز الباحثين للمُضي قُدمًا في نقل التكنولوجيا وتسويق النتائج البحثية المتميزة.

وأكد الدكتور مهاب موسي منسق الجامعة للمسابقة على دعم الدكتور منصور حسن للابتكار ودعم الباحثين واهتمام الجامعة بالابتكار وريادة الأعمال في حفظ الملكية الفكرية وأن حصول الجامعة على المركز الأول نتيجة الاهتمام بالملكية الفكرية بجميع أنواعها وخاصة البرامج وبراءات الاختراع وريادة الأعمال.