الليلة.. الاتحاد السكندري يبدأ معسكره المغلق استعدادًا للموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري معسكره المغلق ،مساء اليوم السبت بأحد فنادق الثغر ،ويستمر لمدة أسبوعين في إطار استعدادات الموسم الجديد.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التدريبات الجماعية صباحاً مساء على ملعب النادي بمقر فرع سموحة.

كان العشرى طلب من رئيس النادى محمد مصيلحى ،رئيس نادي الاتحاد السكندري ،تغيير محل الإقامة بالفندق نظراً للزحام الشديد خلال تلك الفترة وعدم وجود خصوصية، ولمزيد من الراحة والأمان تم تغيير فندق الإقامة إلى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة حيث وافق مصيلحى مؤكداً أن طلبات العشرى أوامر ولتحقيق الهدف من المعسكر بالتجانس والهدوء وأعلى درجات الخصوصية .