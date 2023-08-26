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السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فوز ناشئي الدقهلية بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة

جانب من تسليم جوائز
جانب من تسليم جوائز البطولة
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حقق ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ناشئين مركز المصارعة الترتيب العام الثاني والكأس على مستوى بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة المرحلة الأولى، والتى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية، خلال الفترة من 24 حتي 28 أغسطس الجاري، فى إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023.

جاءت نتائج أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة بالدقهلية، كالآتي فاز اللاعب زياد احمد فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 85 ك، كما فاز اللاعب محمد احمد فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 62 ك، بينما حقق اللاعب محمد وائل بدر المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 68 ك، وفى البطولة نفسها فاز اللاعب احمد مصطفى عبد الناصر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 75 ك، بذلك يكون رصيد ابطال الدقهلية للمصارعة 2 ميدالية ذهبية و1 فضية و1برونزية.

وأشاد المدير الفني لناشئين المصارعة الكابتن عبد اللطيف احمد بالمستوى الرائع والأداء المتميز للاعبين خلال البطولة، والنتائج التي حققها اللاعبين، وكأس المركز الثاني بالبطولة، بالرغم من شدة المنافسة وصعوبة المباريات مع محافظات مثل الأسكندرية والمنوفية، إلا أن أبطال الدقهلية استطاعوا أن يحققوا نتائج متميزة بشهادة المسئولين بالاتحاد المصري للمصارعة، والمدربين المنافسين في البطولة.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعبين ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية على هذه النتائج المشرفة وحصول المشروع على المركز الثاني فى الترتيب العام بالبطولة، وللمدير الفنى الكابتن عبد اللطيف أحمد وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود السيد المشرف الفني على المشروع.

تاتى هذه المشاركة  لناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، فى بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15سنة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

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أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الاتحاد المصري للمصارعة الدقهلية بالدقهلية بطولة الجمهورية للمصارعة