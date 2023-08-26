الداخلية تواصل ضبط جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط 3 قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1897 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (49) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (327) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.