«رواد تحيا مصر» مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ

السبت 26/أغسطس/2023 - 06:21 م

استقبل، مركز شباب أبو طبل، بإدارة شباب كفرالشيخ، مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التدوال الآمن لها، تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور محافظ كفرالشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزاره الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تولى إهتمام خاص بدعم وتبنى الكيانات الشبابية التي تقدم مبادرات من شأنها خدمة المجتمع المصرى، وفق توجهات القيادة السياسية بوضع «ملف تمكين الشباب» على رأس أولويات الدولة المصرية، مضيفا أن المبادرة قدمت تعريف المخلفات الإلكترونية وأنواعها وتأثيراتها الضارة على البيئة والكائنات الحية.

أقيمت ورشة عمل المبادرة بمركز شباب أبو طبل، بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزيه لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية أدار اللقاء أحمد محروس وحنان حماد ومريم فرحات أعضاء رواد تحيا مصر.