الدوري الإنجليزي.. توتنهام يضرب بورنموث بثنائية نظيفة

تمكن فريق توتنهام من تحقيق فوز مهم على بورنموث بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب فيتاليتي، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلقت مباراة اليوم بقوة، وافتتح توتنهام الأهداف في الدقيقة 17 بفضل هدف سجله جيمس ماديسون بعد تمريرة رائعة من بابي سار.

رغم محاولات بورنموث للعودة في اللقاء، إلا أن حارس توتنهام فيكاريو قدم أداءً استثنائيًا، حيث تصدى لثلاث تسديدات خطيرة ليحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة.

في الشوط الثاني، أضاف توتنهام هدفًا آخرًا عبر ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 63 بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر ديستني أودجي.

بهذا الفوز، تصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.