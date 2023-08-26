فضل شاكر يتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ"الأشخاص الغلط"

يواصل الفنان فضل شاكر ، حصد الأرقام القياسية والنجاحات المتتالية، في ألبوم "بغيب بمزاجي" ويضم 6 أغنيات جميعها باللهجة المصرية ، وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم ،لتحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة ، وتلاها أغنية " قال الحب قال " 2 مليون مشاهدة.

وحصد العمل الثالث من الألبوم، أغنية "الأشخاص الغلط " أكثر من مليون مشاهدة في اقل من 48 ساعة من إطلاق العمل عبر قناته الرسمية بموقع تحميل الفيديوهات " يوتيوب "، واستطاعت تصدر الترند بمجموعة من المنصات الموسيقية وسط تفاعل كبير من محبيه.



أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، واشراف عام إياد النقيب .



تتميز كلمات الأغنية بصراحتها وتعبيرها عن تجارب الكثيرين في اختيار الشركاء الخاطئين في حياتهم ، وعدم تعلمهم من أخطائهم واستمرارهم في اختيار الأشخاص الذين يؤثرون سلبًا على حياتهم وتجاهلهم الدروس المستفادة من الفشل وتكرار الأخطاء ذاتها أكثر من مرة.

تقول كلمات أغنية “الأشخاص الغلط”:

"بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي و مفيش و لا مرة اخترت و كانت صح اختياراتي ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان".



أثبت فضل شاكر قوته واستمراره في تقديم الأعمال الجذابة والمميزة التي تحظى بتفاعل واسع من جمهوره ،وسط ترقب الجميع بشغف ما سيقدمه في المستقبل والمفاجآت التي سيحضرها لعشاقه ، علما بأن فريق العمل الخاص به يستكمل التحضيرات النهائية ، للاعمال المتبقية من ألبوم “بغيب بمزاجي” وعددها ثلاثة اعمال ، سيتم الاعلان عنها قريبا .