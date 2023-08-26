المفوضية الأوروبية تحث روسيا على تجديد اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية

حث نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، روسيا على تجديد الاتفاق الذي يسمح بنقل الحبوب الأوكرانية بأمان من خلال موانئ البحر الأسود، حيث انسحبت منه موسكو الشهر الماضي.

وقال دومبروفسكيس للصحفيين على هامش اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت إن القيود الروسية المفروضة على شحن الحبوب الأوكرانية من خلال البحر الأسود تسببت في مشكلات ليس فقط لكييف، بل للعديد من الدول النامية أيضًا.

وأكد دعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بشأن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، مضيفا أن التكتل يمنح مسارات تجارية بديلة لأوكرانيا، تسمى أيضا بممرات التضامن، لتصدير الحبوب وغيرها.