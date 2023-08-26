نائب التنسيقية: تطوير منظومة التقاضي يحقق العدالة الناجزة

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التقاضي، مؤكدا أن الرئيس حريص على تطوير منظومة التقاضي عبر خطط وخطوات مدروسة.

وأضاف بدوي، في بيان، أن القيادة السياسية تبذل جهود عظيمة لسرعة من القضايا المعروضة أمام المحاكم، لحصول جميع المواطنيت على حقوقهم القانوينة، مشيدا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم والإسراع نحو التحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتيسير على المواطنين.

وشدد بدوي، على أهمية تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة المقبلة، من أجل سرعة النظر في القضايا، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الإطار، التي تؤكد حرصه على الارتقاء بمنظومة التقاضي.