لتحرشه ببطلة العالم.. فيفا يوقف رئيس اتحاد الكرة الإسباني

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بسبب تهم تتعلق بالتحرش والاعتداء على لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات خلال احتفالهن بكأس العالم.

وحصد منتخب إسبانيا بطولة كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، قبل أيام، بعدما فاز على نظيره الإنجليزي، وأثناء الاحتفال أمسك روبياليس برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها على الفم.

وأثير الكثير من الجدل بسبب الواقعة، بعدما احتجت اللاعبة وقالت إن القبلة لم تكن بالتراضي وأنها تعرضت لاعتداء، فيما أنكر روبياليس الأمر وقال إنها كانت عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي.

واعتبرت نجمات منتخب إسبانيا للسيدات، الواقعة تحرشا، وأصدرن بيانا مشتركا، أكدن فيه عدم خوضهن أي مباريات حتى تغيير قيادة الاتحاد المحلي للعبة، بعد ساعات من رفض رئيس الاتحاد الاستقالة خلال اجتماع الجمعية العمومية.

من جهته، اتهم فيفا، رئيس الاتحاد الإسباني بالتحرش والاعتداء، وأصدر بيانا جاء فيه: “اتخذ رئيس اللجنة التأديبية في فيفا، خورخي إيفان بالاسيو، قرارا باستخدام الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 51 من قانون فيفا التأديبي، اليوم، السبت، بإيقاف لويس روبياليس، وذلك بشكل مؤقت عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، على المستوى المحلي والدولي، وهذا الإيقاف الذي سيكون ساريا اعتبارا من اليوم، لفترة أولية مدتها 90 يوما”.