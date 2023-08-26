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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم على منشآت بمقاطعة بيلجورود بمسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم لمسيرة أوكرانية حاولت استهداف منشآت بمقاطعة بيلجورود غربي روسيا. 
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأنه جرى "إحباط محاولة لنظام كييف اليوم في حوالي الساعة 14:15 (بتوقيت موسكو)؛ لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت بالأراضي الروسية في مقاطعة بيلجورود". 
وأضافت البيان: "تم تدمير الطائرة بدون طيار فوق أراضي فوق أراضي منطقة بيلجورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي". 
ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية - في بيانها - طبيعة المنشآت الروسية، التي كانت تستهدفها المسيرة الأوكرانية.

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