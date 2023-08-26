الكويت ترحب بإجراءات الدنمارك لحظر حرق القرآن

رحب الشيخ سالم عبد الله الصباح وزير الخارجية الكويتي، بقرار الحكومة الدنماركية تقديم مشروع قانون لحظر حرق القرآن الكريم، معتبرا تلك الخطوة "إيجابية".

وأكد وزير الخارجية الكويتي في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها علي "اكس" (تويتر سابقا)، اليوم السبت، أن نظيره الدنماركي لارس راسموسن، أبلغه بأن حكومة بلاده عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة في البرلمان، بغرض منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي.

وقال الشيخ سالم عبد الله الصباح: "أخبرني وزير الخارجية الدنماركي أن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام"، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي.

وشدد وزير الخارجية الكويتي على أهمية ضمان عدم تكرار مثل تلك الأفعال، التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.

وطالب حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف، بأن تحذو حذو الدنمارك وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان.

وأعلنت الدنمارك، يوم أمس الجمعة، عن تقديم مشروع قانون جديد "يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، ويستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.