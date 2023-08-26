مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة المنوفية يتابع انتظام العمل بقويسنا والباجور

تفقدت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمنوفية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية ، إدارات قويسنا والباجور وأشمون؟

وزارت “ زهران” من وحدة طه شبرا بإدارة قويسنا، والمركز الصحي ووحدة تلوانة ووحدة كفر القرينين بإدارة الباجور ، ووحدة شما بإدارة أشمون .

وتأكدت من توافر الأدوية بالصيدلية والطوارئ ومستلزمات الطوارئ والمبادرات الرئاسية ، كما تم فحص سجلات التردد والطوارئ بوحدة التطوير بطه شبرا وتردد الأخصائي والطوارئ وتفعيل الفترة المسائية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية تكثف المرور الصباحي والمسائي على جميع الإدارات الصحية وفرق المبادرات الرئاسية وذلك للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

في سياق متصل تم عمل معايرة لأجهزة السكر التراكمي للمرحلتين الثالثة والرابعة من مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بواسطة مهندس الشركة وذلك بديوان عام المديرية وحضور أعضاء الرعاية الأساسية .

يأتي ذلك في إطار الحرص على دقة النتائج وسلامة الأجهزة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين .